Regno Unito, a gennaio produzione industriale e manifatturiera migliorano meno delle attese su base congiunturale

(Teleborsa) - Giungono dati parzialmente confortanti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.



Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di gennaio, una flessione dello 0,1% su base mensile rispetto al -0,9% del mese precedente ma contro un aumento dello 0,3% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra un crescita dello 0,4% dopo il +0,5% di dicembre e rispetto al +0,6% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra un incremento dello 0,1% contro il +0,2% stimato dagli analisti e a fronte del -0,5% di dicembre. La variazione annua registra una crescita dell'1,3% rispetto al 1,5% del consensus e dopo il +0,5% del mese precedente.



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

