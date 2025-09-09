UniCredit, azioni proprie all'1,15% del capitale sociale

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 25 luglio, ha reso noto di aver acquistato
dall'1 al 5 settembre 2025, complessivamente 3.744.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 65,7963 euro.
Al 5 settembre, a partire dall'avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 17.904.500 azioni, pari all'1,15% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.178.528.607,60 euro.
Intanto, a Piazza Affari, migliora l'andamento dell'Istituto di Credito
, che si attesta a 66,01 euro, con un aumento dello 0,38%.