Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9329. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9353. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9319.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)