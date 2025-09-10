Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,51%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 61,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,72 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)