Milano 9:41
42.057 +0,12%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:41
9.259 +0,18%
23.834 +0,49%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,51%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 61,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,72 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,02.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```