Asta BOT 12 mesi, collocati 9 miliardi di euro con rendimento in crescita

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha collocato 9 miliardi di euro di BOT 12 Mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 10 settembre 2025.

In particolare, sono stati collocati 9 miliardi di euro del BOT con scadenza 14-09-2026, per cui la domanda ha superato i 12,4 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,39. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,030%, 2 punti base superiori a quello dell'analoga asta precedente del 12 agosto.
