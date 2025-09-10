BCE, Columbia Threadneedle: Comitato ritiene di aver raggiunto la neutralità sui tassi

(Teleborsa) - Prende avvio oggi laa Francoforte, che si concluderàcon l'annuncio sui tassi di interesse alle ore 14:15. Seguirà alle 14:45 la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde e alle 15:45 verranno pubblicate le previsioni macroeconomiche dell'eurozona.Secondo Dave Chappell, Senior Fixed Income Portfolio Manager di, la riunione della BCE potrebbe produrre"Con i tassi al 2%, il, il che gli consente di fare un passo indietro e osservare con attenzione l’evoluzione del contesto sia domestico che internazionale. La presidente, sottolineando legrazie agli investimenti in, pur riconoscendo la persistentee alle loro più ampie implicazioni a livello globale", commenta Chappell.E conclude, "Nei prossimi mesi sarà più chiaro se il Comitato dovrà intervenire con una riduzione dei tassi; il fattore determinante potrebbe essere unche porterebbe a un".