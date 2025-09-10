Milano 9:42
42.071 +0,15%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:42
9.259 +0,17%
23.839 +0,51%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,19%

Hang Seng a 26.246,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,19%
Indice Hang Seng +1,19% a quota 26.246,13 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```