Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:18
23.847 +0,03%
Dow Jones 20:18
45.460 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,57% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 45.452,68 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,57% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 45.452,68 punti.
