Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 9/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,25 miliardi di euro, con un incremento di ben 902 milioni, pari al 38,40%, rispetto ai precedenti 2,35 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,5 miliardi.Su 657 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 279 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 336 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.