Milano 9:42
42.071 +0,15%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:42
9.259 +0,17%
23.839 +0,51%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,73%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 15.133,8 Euro

In breve, Finanza
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,73%, che esordisce a 15.133,8 Euro.
