Milano 9:43
42.073 +0,15%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:43
9.259 +0,18%
23.841 +0,52%

Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,38%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.812,22 punti

Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 3.812,22 punti.
