Milano
9:43
42.073
+0,15%
Nasdaq
9-set
23.840
0,00%
Dow Jones
9-set
45.711
0,00%
Londra
9:43
9.259
+0,18%
Francoforte
9:42
23.841
+0,52%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 09.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,38%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,38%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.812,22 punti
In breve
,
Finanza
10 settembre 2025 - 09.20
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 3.812,22 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,64%
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dello 0,99% alle 05:48
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,03%)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,18% alle 05:48)
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,16% alle 05:48)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,01%)
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,98%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,38%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,36%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,34%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto