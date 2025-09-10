Milano
17:35
42.060
+0,12%
Nasdaq
22:00
23.849
+0,04%
Dow Jones
22:00
45.491
-0,48%
Londra
17:35
9.225
-0,19%
Francoforte
17:35
23.633
-0,36%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 22.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.849,27 punti
In breve
,
Finanza
10 settembre 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 23.849,27 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,17%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,01%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,46%
Argomenti trattati
USA
(381)
·
Nasdaq 100
(102)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,04%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,58%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,38%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,21% alle 19:30
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,14%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,01%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto