Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 22:00
23.849 +0,04%
Dow Jones 22:00
45.491 -0,48%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.849,27 punti

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 23.849,27 punti.
