Milano
9:43
42.073
+0,15%
Nasdaq
9-set
23.840
0,00%
Dow Jones
9-set
45.711
0,00%
Londra
9:43
9.259
+0,18%
Francoforte
9:42
23.841
+0,52%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 09.59
Home Page
/
Notizie
/ Cina, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Cina, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 settembre 2025 - 07.40
Cina,
Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) -0,4%
, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era -0,2%).
(Foto: Jason Lam)
Condividi
