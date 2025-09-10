Commercialisti, De Nuccio: "Basta disinformazione sulla riforma"

(Teleborsa) - "Sul disegno di legge delega didei dottori commercialisti e degli esperti contabili è in atto una vera e propriamessa in campo da alcuni Ordini che rappresentano una minoranza della nostra categoria, affidandosi ad argomentazioni pretestuose e del tutto infondate, ignorando il lungo processo democratico di cui quella stessa riforma è figlia". È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,"E allora, la maggioranza assoluta dellee la stessadei dottori commercialisti hanno ribadito ilalla riforma e la necessità che essa venga approvata. Numeri che non lasciano dubbi sulla volontà di far proseguire un percorso riformatore atteso da tempo e unanimemente vissuto come estremamente necessario per il futuro della professione, nella consapevolezza che il testo potrà ovviamente essere comunque emendabile e migliorabile nel corso dell’iter parlamentare".Nei mesi scorsi,della categoria, che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti, avevano, in una missiva inviata al Consiglio nazionale, "portate avanti da alcuni esponenti della categoriadel nostro ordinamento professionale" e avevano ricordato come "abbiamo discusso per oltre un anno, punto per punto, le variazioni da apportare al D.lgs. 139/2005, coinvolgendo tutte le realtà della nostra professione. Al termine di questo percorso, il Consiglio nazionale hadella nostra attività professionale e nel quale sono state accolte molte osservazioni provenienti dagli Ordini locali. Un testo atteso da troppo tempo e attraverso il quale può essere restituito ai nostri giovani entusiasmo verso la professione, in particolare in questo periodo di profondi cambiamenti". "– concludevano –, ad un passo dall'avvio dell'iter della riforma, sarebbe davveroe arrecherebbe un danno ai centoventimila commercialisti che ogni giorno lavorano al fianco di Istituzioni, cittadini e imprese e che hanno bisogno di una professione più al passo con un contesto socioeconomico in costante, tumultuosa trasformazione"."A fronte di una– prosegue de Nuccio –, alla presa di posizione degli 86 ordini territoriali si sono aggiunte in queste settimane e in questi giorni ulteriori manifestazioni di sostegno: quelle della maggioranza assoluta delle associazioni di categoria e quella della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Tutti, pur con sfumature diverse, hanno ribadito il pieno appoggio alla riforma e la necessità di non privare la professione di questo storico passaggio modernizzatore".Questoche si sono espressi a sostegno della riforma: Agrigento, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Barcellona Pozzo Di Gotto, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Busto Arsizio, Caltagirone, Caltanissetta, Caserta, Cassino, Castrovillari, Catanzaro, Como, Cosenza, Crotone, Enna, Fermo, Ferrara, Forlì, Gela, Genova, Gorizia, Grosseto, Lamezia Terme, Lanciano, Lecce, Lecco, Locri, Lucca, Macerata e Camerino, Mantova, Marsala, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Monza,Napoli, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Novara, Padova, Palermo, Palmi, Paola, Parma, Patti, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siracusa, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vasto, Velletri, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.