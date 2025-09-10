Energia, Graditi (ENEA): prezzi accessibili per la crescita dell'industria europea

(Teleborsa) - "L’energia a prezzi accessibili rappresenta un elemento prioritario per sostenere la transizione verde e garantire al tempo stesso la crescita e la competitività dell’industria nazionale ed europea". Lo ha affermato il direttore generale dell’ENEA, intervenendo oggi pomeriggio aalla sessione inaugurale dell’80° congresso nazionale dell’(ATI), che quest’anno ha come titolo "Il futuro dell’energia: il difficile equilibrio tra nazioni e ‘generazioni’"."Ielevati dell’energia – ha proseguito Graditi – continuano a pesare in modo significativo sui cittadini europei e il divario tra i prezzi dell’energia nell’UE e nei nostri principalisi allarga, con il rischio che i nuovi investimenti siano diretti al di fuori dell’Europa e che le industrie delocalizzino, in particolare quelle che trainano l’economia e creano posti di lavoro di qualità".Il DG Graditi ha concluso rimarcando come lo sviluppo dirappresenti un pilastro per la competitività, in grado di rafforzare la leadership industriale nazionale. "Bisogna anche migliorare la sinergia tra, favorire ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, rafforzare e indirizzare i finanziamenti UE, attrarre investimenti e facilitare l’accesso al mercato delle stesse tecnologie".Appuntamento centrale per favorire un dibattito aperto sulla transizione energetica nellaitaliana, il congresso ATI tratterà fino atemi come: utilizzo efficiente dell’energia nei sistemi e nei processi; efficienza energetica degli edifici; comunità energetiche rinnovabili; produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno; motori a combustione interna; mobilità sostenibile.ATI promuove tra le università, il mondo produttivo e la pubblica amministrazione lo studio dellae delle problematiche inerenti in campo scientifico, tecnico e industriale.