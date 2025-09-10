Milano 9:44
Francoforte: andamento rialzista per SAP

(Teleborsa) - Bene la compagnia software tedesca, con un rialzo del 2,30%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SAP rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società tech evidenzia un declino dei corsi verso area 233,8 Euro con prima area di resistenza vista a 236,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 231,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
