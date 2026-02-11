Milano 13:16
Francoforte: calo per SAP

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia software tedesca, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SAP più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo della società tech ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 176 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 178,6, mentre il primo supporto è stimato a 173,4.

