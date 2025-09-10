Milano 9:44
42.080 +0,17%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:44
9.260 +0,19%
23.842 +0,52%

Francoforte: ingrana la marcia Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Carl Zeiss Meditec, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,20%.

Lo scenario su base settimanale di Carl Zeiss Meditec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Carl Zeiss Meditec, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,15 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42,97. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
