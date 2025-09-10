Francoforte: ingrana la marcia Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Carl Zeiss Meditec
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,20%.
Lo scenario su base settimanale di Carl Zeiss Meditec
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Carl Zeiss Meditec
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,15 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42,97. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41,61.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)