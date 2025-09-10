Milano 9:44
Francoforte: movimento negativo per Hellofresh
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hellofresh, con una flessione del 2,20%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


La situazione di medio periodo di Hellofresh resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,97 Euro. Supporto visto a quota 7,702. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,238.

