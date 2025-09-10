Londra: brillante l'andamento di Prudential

gruppo di servizi finanziari e assicurativi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,19 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,02. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)