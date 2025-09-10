Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:05
23.903 +0,27%
Dow Jones 18:05
45.508 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: sviluppi positivi per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip, che tratta in rialzo del 4,67%.
