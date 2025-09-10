Milano 9:48
42.119 +0,26%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:48
9.264 +0,23%
23.852 +0,56%

Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che sta segnando un calo del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di D'Amico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,199 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,115. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,283.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```