Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana
, che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di MFE B
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,37 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)