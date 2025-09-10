Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana, che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.


La tendenza di breve di MFE B è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,37 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
