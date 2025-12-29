Milano 14:02
44.518 -0,20%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:02
9.874 +0,03%
Francoforte 14:02
24.321 -0,08%

Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE A

Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale del 2,69%.
