Milano 9:48
42.119 +0,26%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:49
9.264 +0,24%
23.852 +0,56%

Piazza Affari: calo per Moltiply Group

Rosso per il broker online per i mutui alle famiglie, che sta segnando un calo del 2,04%.
