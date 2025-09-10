Milano
15:34
42.069
+0,15%
Nasdaq
15:34
23.923
+0,35%
Dow Jones
15:34
45.622
-0,20%
Londra
15:34
9.233
-0,10%
Francoforte
15:34
23.698
-0,09%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 15.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata in lieve aumento per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per l'indice dei servizi di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
10 settembre 2025 - 15.00
Piccolo scatto in avanti per il
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che arriva a 27.741,08 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(318)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
+0,35%
Altre notizie
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: su di giri l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: rosso per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice dei servizi di consumo italiano
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto