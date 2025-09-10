Sanlorenzo, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 46,7 euro
per azione (dai precedenti 48,6 euro) il target price
su Sanlorenzo
, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 33%.
Gli analisti scrivono che l'acquisizione ordini di Sanlorenzo (+15% su base annua nel primo semestre
) ha superato le stime. Hanno migliorato leggermente le previsioni sugli ordini per l'anno fiscale 2025 (da 700 milioni di euro a 730 milioni di euro), ma ridotto del 4,6% le stime sui ricavi netti consolidati per il 2025
derivanti dai nuovi yacht, posizionando le nuove stime al limite inferiore dell'intervallo di guidance aziendale.
Viene osservato che il titolo è scambiato a un P/E di 12x per il 2026, con uno sconto di circa il 60% rispetto alla media del settore del lusso, nonostante la conferma della resilienza del modello di business di Sanlorenzo nei risultati del primo semestre del 2025. "Confermiamo il nostro rating Buy, confidando nella resilienza
di Sanlorenzo, supportata da clienti fedeli, solida reputazione e posizionamento di fascia alta", si legge nella ricerca.