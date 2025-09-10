Milano 12:46
42.139 +0,31%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:46
9.279 +0,40%
Francoforte 12:45
23.769 +0,21%

Sanlorenzo, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
Sanlorenzo, Intesa abbassa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 46,7 euro per azione (dai precedenti 48,6 euro) il target price su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 33%.

Gli analisti scrivono che l'acquisizione ordini di Sanlorenzo (+15% su base annua nel primo semestre) ha superato le stime. Hanno migliorato leggermente le previsioni sugli ordini per l'anno fiscale 2025 (da 700 milioni di euro a 730 milioni di euro), ma ridotto del 4,6% le stime sui ricavi netti consolidati per il 2025 derivanti dai nuovi yacht, posizionando le nuove stime al limite inferiore dell'intervallo di guidance aziendale.

Viene osservato che il titolo è scambiato a un P/E di 12x per il 2026, con uno sconto di circa il 60% rispetto alla media del settore del lusso, nonostante la conferma della resilienza del modello di business di Sanlorenzo nei risultati del primo semestre del 2025. "Confermiamo il nostro rating Buy, confidando nella resilienza di Sanlorenzo, supportata da clienti fedeli, solida reputazione e posizionamento di fascia alta", si legge nella ricerca.
Condividi
```