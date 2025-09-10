SYS-DAT, primo semestre positivo con contributo A&C Group e crescita organica

SYS-DAT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha comunicato che inel primo semestre 2025 sono stati pari a 45,2 milioni di euro, in crescita del 57,7% rispetto a 28,7 milioni registrati nel primo semestre 2024, grazie all'acquisizione di A&C Group e alla continua crescita organica.L'è stato pari a 8,3 milioni di euro, in crescita del 40%, condel 18,3% (19,2% senza considerare i costi una tantum spesati nel semestre per l'acquisizione di A&C) rispetto al 20,6% al 30 giugno 2024. L'è stato di 3,2 milioni di euro, in crescita del 22,6%."Il primo semestre del 2025 ha segnato un grande balzo in avanti in termini dimensionali e di valore creato, grazie all'acquisizione di A&C Group e alla crescita organica del gruppo - ha commentatodi SYS-DAT - Abbiamo raggiunto questi risultati perseguendo con disciplina i nostri principali KPI e facendo leva sul cross-selling e sulla qualità del nostro management"Ladel Gruppo al 30 giugno 2025 è positiva per 18,2 milioni di euro, in decrescita di 14 milioni rispetto a 32,2 milioni registrati al 31 dicembre 2024, principalmente per l'effetto derivante dall'acquisizione di A&C Group."Abbiamo raggiunto risultati molto positivi anche grazie alla veloce integrazione di A&C Group in SYS-DAT - ha detto l'- Oggi abbiamo nuovi mercati a cui rivolgerci e nuove soluzioni da proporre ai nostri clienti. In questo semestre abbiamo inoltre arricchito la nostra offerta con diversi servizi nuovi, tra i quali arIA, una suite di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale".Con riferimento all'outlook, SYS-DAT conferma l'attenzione sia alla crescita organica, attraverso il rafforzamento dell'offerta e dell'erogazione dei servizi, sia a quella inorganica, attraverso l'acquisizione di ulteriori società complementari per mercati o servizi. Particolare attenzione verrà riposta nell'erogazione di servizi di qualità al mercato. Proseguiràche possano entrare a far parte del Gruppo, arricchendolo con le loro soluzioni software innovative tramite cui verrà favorito l'ingresso in nuovi mercati verticali.