Milano 16:10
43.122 -0,54%
Nasdaq 16:10
25.307 -0,50%
Dow Jones 16:10
47.520 -0,41%
Londra 16:10
9.717 -0,04%
Francoforte 16:10
23.609 -0,96%

SYS-DAT, buyback per 95 mila euro

Azioni proprie, Finanza
SYS-DAT, buyback per 95 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 24 e il 28 novembre 2025 inclusi, complessivamente 17.625 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,39 euro e per un controvalore pari a 95.061,96 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 1° dicembre la Società detiene 155.818 azioni proprie, corrispondenti allo 0,4981% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, la Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,54 euro.


Condividi
```