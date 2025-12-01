SYS-DAT, buyback per 95 mila euro

SYS-DAT

Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di avertra il 24 e il 28 novembre 2025 inclusi, complessivamentead un prezzo medio di circa 5,39 euro e per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 1° dicembre la Società detiene 155.818 azioni proprie, corrispondenti allo 0,4981% del capitale sociale.In Borsa, intanto, laestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,54 euro.