SYS-DAT, buyback di 31.219 azioni

(Teleborsa) - SYS-DAT
, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 10 e il 14 novembre 2025 inclusi, complessivamente 31.219 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 5,75 euro e per un controvalore
pari a 179.418,56 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 17 novembre la Società detiene 104.426 azioni proprie, corrispondenti allo 0,3338% del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, si muove in territorio negativo la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
, che si attesta a 5,46 euro, con un calo del 2,50%.