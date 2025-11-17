Milano 16:41
SYS-DAT, buyback di 31.219 azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 10 e il 14 novembre 2025 inclusi, complessivamente 31.219 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,75 euro e per un controvalore pari a 179.418,56 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 17 novembre la Società detiene 104.426 azioni proprie, corrispondenti allo 0,3338% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, si muove in territorio negativo la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si attesta a 5,46 euro, con un calo del 2,50%.

