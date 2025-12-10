Milano 10:19
43.278 -0,68%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:19
9.646 +0,04%
Francoforte 10:18
24.016 -0,61%

Zenita Group (ex Maticmind), Moody's assegna rating "B2" con outlook stabile

Finanza, Rating
Zenita Group (ex Maticmind), Moody's assegna rating "B2" con outlook stabile
(Teleborsa) - Moody's ha assegnato un corporate family rating (CFR) "B2" a Zenita Group (ex Maticmind). L'outlook è stabile.

"La decisione odierna riflette il solido posizionamento della società nelle sue nicchie di mercato target e il suo track record di crescita organica, che prevediamo continuerà - ha dichiarato Fabrizio Marchesi, lead analyst per la società - Sebbene la leva finanziaria iniziale rettificata sia elevata, prevediamo una rapida riduzione dell'indebitamento nel corso del 2026, poiché l'azienda è molto fiduciosa di poter eliminare in larga parte i significativi costi non ricorrenti registrati negli ultimi anni e perché prevediamo una crescita organica del fatturato e dell'EBITDA".

Il rating di Zenita è supportato dal solido know-how tecnico dell'azienda, che la rende un fornitore di infrastrutture digitali intelligenti ben noto nelle sue nicchie di mercato; dalle aspettative di una domanda di mercato solida, che continuerà a sostenere la comprovata esperienza di crescita organica dell'azienda; e da un certo grado di visibilità del fatturato. Allo stesso tempo, il rating è vincolato dalle dimensioni e dalla portata relativamente ridotte di Zenita rispetto all'universo valutato; dalla limitata diversificazione geografica del fatturato e da un certo grado di concentrazione della clientela.

Alla chiusura del rifinanziamento proposto, Moody's calcola una leva finanziaria rettificatapari a 7,2x, ma considera anche che l'elevata leva finanziaria della società è legata a significative voci non ricorrenti registrate nel 2025 e che la società ritiene fermamente che queste scenderanno verso lo zero nel 2026. Si prevede che ciò si tradurrà in una rapida riduzione della leva finanziaria rettificata a 6,1x entro dicembre 2026.
Condividi
```