Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:07
23.904 +0,27%
Dow Jones 18:07
45.525 -0,41%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Twenty-First Century Fox scivola in fondo al mercato di New York

Retrocede molto la società attiva nel settore media, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,33%.
