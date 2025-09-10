UE: Coldiretti, parole von der Leyen contrastano con i tagli ai fondi agricoli

(Teleborsa) - Le belle parole pronunciate dasi scontrano impietosamente con la realtà delle misure promosse dalla sua Commissione che colpiscono duramente proprio il settore agricolo, dalalla stipula di accordi commerciali come il Mercosur senza far valere il principio di reciprocità delle regole.E’ il commento dial discorso sullo stato dell’Unione pronunciato a Bruxelles dalla presidente dell’esecutivo Ue.L’esaltazione del ruolo agricoltori nellache rischia di segnare la fine della stessa Pac. Altrettanto– rilevano Coldiretti e Filiera Italia -. E la stessa clausola di salvaguardia prevista è inutile, visto che non se ne prevede l’applicazione automatica, così come l’entità delle risorse finanziarie per eventuali compensazioni sottratte peraltro dallo stesso bilancio agricolo.E lo stesso annuncio dell’– continuano Coldiretti e Filiera Italia -, sicuramente condivisibile,, già drasticamente tagliati in questi anni per finanziare l’Ucraina. Spacciare la semplificazione come priorità già raggiunta nel settore agricolo è poi fuori dalla realtà che parla di un processo solo avviato e contenuti omnibus extra-Pac assolutamente inadeguati alle aspettative.Manca anche uneredità di Timmermans, che viene anzi esaltato senza riconoscere le gravissime conseguenze che ha provocato in termini di competitività soprattutto per il settore agricolo che, invece, dovrebbe avere un ruolo propositivo centrale nella transizione verde. Al contrario – sottolineano Coldiretti e Filiera Italia -,vero strumento competitivo per molti paesi europei per il raggiungimento della neutralità tecnologica. La presunta indipendenza energetica – concludono Coldiretti e Filiera Italia - si scontra, poi, con. Allo stesso modo il rilancio produzione manifatturiera europea e il made in Europe e tutela delle proprie industrie non vede riscontri nella proposta di assoggettarle a nuova tassazione europea.