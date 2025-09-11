Al via i “Mercoledì TALK” sul tema del segreto a Villa Giulia

(Teleborsa) - Il segreto è il fil rouge che lega i quattro mercoledì TALK
, ciclo di incontri ospitati dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
a Roma e ideati da Maddalena Santeroni
, presidente del premio arte: sostantivo femminile.
L’iniziativa si propone di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita
, della memoria, della cronaca. Come protagonisti, grandi nomi della cultura e del pensiero italiano: Simona Argentieri, Paolo Di Paolo, Marco Marchetti, Arianna Mortelliti, Maddalena Santeroni e Alessandro Sciortino.
"Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose
, sollevando il velo metaforico che la copre - sostiene Maddalena Santeroni. Con questo intento ho ideato i mercoledì talk attraverso i quali cercheremo, discutendone, di rivelare qualche segreto che si cela dietro a personaggi, temi, notizie e che resta nascosto tra le piegh
e".
Nel primo incontro di ieri, mercoledì 10 settembre
, "d’inchiostro e di sangue - Camilleri oltre la pagina
", ideato in occasione del centenario della nascita del grande scrittore, la nipote Arianna Mortelliti, con il partner di viaggio Paolo Di Paolo
, ci ha guidato nel mondo più intimo, nella conoscenza 'segreta' del nonno
, tra letteratura, famiglia e impegno civile.
Un legame familiare che diventa collaborazione letteraria: Arianna Mortelliti ha ripercorso l’anno trascorso accanto al nonno, affiancandolo nella stesura della sua ultima opera, pubblicata postuma. Un’esperienza che intreccia piano personale e professionale
, offrendo uno sguardo diretto sul metodo, la disciplina e la forza creativa che hanno animato lo scrittore fino all’ultimo giorno.