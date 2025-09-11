Al via i “Mercoledì TALK” sul tema del segreto a Villa Giulia

(Teleborsa) - Il segreto è il, ciclo di incontri ospitati dala Roma e ideati da, presidente del premio arte:L’iniziativa si propone di, della memoria, della cronaca. Come protagonisti, grandi nomi della cultura e del pensiero italiano:"Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato, che definiscono il segreto:, sollevando il velo metaforico che la copre - sostiene Maddalena Santeroni. Con questo intento ho ideato i mercoledì talk attraverso i quali cercheremo,e".Nel primo incontro di ieri, mercoledì, "", ideato in occasione del centenario della nascita del grande scrittore,, ci ha guidato nel mondo più intimo, nella, tra letteratura, famiglia e impegno civile.Un legame familiare che diventa collaborazione letteraria: Arianna Mortelliti ha ripercorso l’anno trascorso accanto al nonno, affiancandolo nella stesura della sua ultima opera, pubblicata postuma. Un’esperienza che, offrendo uno sguardo diretto sul metodo, la disciplina e la forza creativa che hanno animato lo scrittore fino all’ultimo giorno.