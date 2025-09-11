Milano 11:41
42.252 +0,46%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:41
9.261 +0,38%
Francoforte 11:41
23.626 -0,03%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7951. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8009. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8067.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```