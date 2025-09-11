Milano 11:42
42.235 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:42
9.260 +0,37%
Francoforte 11:42
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,9354. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,9371, mentre il primo supporto è stimato a 0,9337.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
