Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,9354. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,9371, mentre il primo supporto è stimato a 0,9337.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)