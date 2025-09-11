Bonus elettredomestici, in arrivo il decreto che sblocca gli incentivi

(Teleborsa) - É in via di definizione ilche sblocca il contributo elettrodomestici. Si tratta di un bonus fino aa prodotto acquistato, che può salire fino a 200 se il consumatore ha uninferiore a 25mila euro, e vale su apparecchi realizzati nell'Ue, e solo se all'acquisto si smaltisce un elettrodomestico dello stesso tipo e di classe energetica inferiore. La misura per il 2025 può contare su risorse pari aIl decreto che definisceper la concessione dell'agevolazione, adottato del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, "è attualmente all'esame deglie, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale", fa sapere il Dipartimento per il programma di governo sul proprio sito. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, "occorrerà, poi, attendere l'del Ministero delle imprese e del Made in Italy con cui saranno definiti i tempi di attivazione dele la sua, il funzionamento della piattaforma informatica gestita da, le attività di trattamento dei dati personali e i criteri di controllo e monitoraggio della misura".L'agevolazione è stata introdotta nell'ultimae modificata a marzo con il. "Consiste in un voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico, e riguarda sette categorie di prodotti (lavatrici; forni; cappe da cucina; lavastoviglie; asciugabiancheria; frigoriferi e congelatori; piani cottura)". "Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico. È elevato a 200 euro se il consumatore ha un Isee inferiore a 25.000 euro", spiega il Dipartimento, e "l'agevolazione sarà fruibile da ciascunrispettando l'di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è vincolato all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie. Non può essere cumulata con altri benefici, anche fiscali, riferiti agli stessi costi"."Condizione essenziale per l'erogazione del contributo è laa quello agevolato. Il venditore deve, poi, provvedere al suo corretto smaltimento finalizzato al", si sottolinea. Inoltre, "i prodotti incentivabili devono essere stati prodotti in unoe devono possedere determinati standard di efficienza energetica, distinti per categorie di prodotto".