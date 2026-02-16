Auto, in arrivo due misure per l'ambiente e la sicurezza

(Teleborsa) - In arrivo questa settimana. La prima disposizione prevede la possibilità di radiare e rottamare circa 4 milioni di auto sottoposte a fermo, vere proprie carcasse abbandonate su terreni o parcheggiate ai cigli di strade, l'altra concerne le auto soggette a richiamo, che i proprietari non hanno portato in assistenza, che saranno inserite in apposito elenco telematico, una sorta di black list per le auto non sicure. Le due misure sono state richiamate daCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore la legge n. 14/2026 (DDL n. 1431) che apporta “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”. Si stima che, a partire da oggi,potranno essere finalmentee di questetrà andare incontro alla, liberando strade e terreni. Fino ad ora le auto sottoposte a fermo amministrativorimanendo inutilizzabili e col divieto di cancellazione dai pubblici registri , ma questo ha portato alla crescita nelle nostre città di vetture abbondonate per anni in strada o su terreni, con un incremento dele dell’inquinamento."La nuova legge rappresenta una piccola rivoluzione, in quanto consente sia ai proprietari di tali vetture, sia a Comuni ed enti locali, di richiedere la radiazione del mezzo, ossia la cancellazione da Pra e da ogni pubblico registro, sia la rottamazione, ossia la distruzione fisica del veicolo, con vantaggi per tutti – afferma il presidente Davide Galli – Idi auto sottoposte a fermo erano infatti cnonostante il veicolo fosse inutilizzabile, mentre ora potranno sbarazzarsi del mezzo ed evitare tali costi, ma come conseguenza non potranno beneficiare di incentivi o agevolazioni pubbliche per l’acquisto di un nuovo veicolo, né il loro debito con lo Stato sarà cancellato".L’altra novità riguarda invece, pur in presenza di interventi correttivi imposti dalle case automobilistiche. Con decreto del direttore generale della Motorizzazione civile è stato infattiprevisto dall’art. 80 bis del nuovo Codice della strada che impone alle case automobilistiche l’obbligo di inserire in tale database i dati relativi alleper gli intervento di messa in sicurezza,. L'elenco in quesitone acquista efficacia entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta lo scorso 19 dicembre), quindi, e sarà consultabile dai cittadini attraverso ilo mediante apposita applicazione mobile."Si tratta di una novità molto importante sul fronte della sicurezza stradale – sottolinea il presidente Davide Galli - Oggi i richiami delle case costruttrici si moltiplicano anche in virtù di auto sempre più tecnologiche e dai componenti sofisticati, ma spesso le informazioni rese agli automobilisti non sono efficaci né puntuali, con la conseguenza che migliaia di proprietari circolano a loro insaputa su vetture potenzialmente pericolose. Grazie a questo database cittadini e organi di polizia potranno verificare se un veicolo non è stato sottoposto alla prevista campagna di richiamo, e per i trasgressori: fino aper ciascuna misura non adottata,che circolano con un’auto inserita nell’elenco".