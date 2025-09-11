Milano 11:44
42.235 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:44
9.261 +0,38%
Francoforte 11:44
23.629 -0,02%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,08% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 44.312 punti

Risultato positivo dell'1,08% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 44.312 punti.
