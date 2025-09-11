Milano 10-set
42.060 0,00%
Nasdaq 10-set
23.849 +0,04%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 10-set
9.225 0,00%
Francoforte 10-set
23.633 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,29%

Hang Seng a 26.124,85 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -0,29% a quota 26.124,85 all'apertura pomeridiana.
