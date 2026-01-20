Milano 13:05
44.525 -1,48%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:05
10.083 -1,10%
Francoforte 13:05
24.550 -1,64%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,04%

Hang Seng a 26.552,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,04%
Indice Hang Seng -0,04% a quota 26.552,12 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```