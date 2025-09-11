Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:08
24.008 +0,67%
Dow Jones 18:08
46.068 +1,27%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,45%

L'indice dei titoli tecnologici USA esordisce a 23.956,57 punti

In breve, Finanza
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, che passa di mano con un progresso dello 0,45%, a quota 23.956,57 in apertura.
