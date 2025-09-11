Milano
17:35
42.432
+0,89%
Nasdaq
18:08
24.008
+0,67%
Dow Jones
18:08
46.068
+1,27%
Londra
17:35
9.298
+0,78%
Francoforte
17:35
23.704
+0,30%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 18.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,45%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,45%
L'indice dei titoli tecnologici USA esordisce a 23.956,57 punti
In breve
,
Finanza
11 settembre 2025 - 15.33
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, che passa di mano con un progresso dello 0,45%, a quota 23.956,57 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,33%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(104)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,67%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,43%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,15%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,45%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,68%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,38%
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,21% alle 19:30
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto