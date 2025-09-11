Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:09
24.009 +0,67%
Dow Jones 18:09
46.062 +1,26%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,68%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.321,3 Euro

Madrid conclude in progresso dello 0,68%, archiviando la sessione a 15.321,3 Euro.
