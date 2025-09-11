Milano 11:45
42.238 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:45
9.261 +0,39%
Francoforte 11:45
23.630 -0,01%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,14%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 42.118,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,14%)
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,14%, a quota 42.118,19 in apertura.
Condividi
```