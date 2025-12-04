Milano 10:51
43.350 -0,07%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:51
9.696 +0,04%
Francoforte 10:51
23.859 +0,70%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,33%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.522,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,33%)
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,33%, a quota 43.522,96 in apertura.
Condividi
```