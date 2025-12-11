Milano 10:15
43.500 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:15
9.659 +0,04%
Francoforte 10:15
24.093 -0,15%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,07%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.436,68 punti

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,07%, a quota 43.436,68 in apertura.
