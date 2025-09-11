Milano
17:35
42.432
+0,89%
Nasdaq
18:10
24.009
+0,67%
Dow Jones
18:10
46.067
+1,27%
Londra
17:35
9.298
+0,78%
Francoforte
17:35
23.704
+0,30%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 18.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
11 settembre 2025 - 17.00
Giornata di guadagni per l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che continua la giornata a 508,51 punti.
Condividi
Leggi anche
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Titoli e Indici
Euro Stoxx Autos & Parts
+1,24%
Altre notizie
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto