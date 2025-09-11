Milano 11:47
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,76% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
