Francoforte: andamento rialzista per Fraport

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,43%, rispetto a +1,36% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 74,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 73,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 76,73.

