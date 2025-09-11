Francoforte: andamento rialzista per Fraport

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Fraport
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,43%, rispetto a +1,36% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 74,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 73,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 76,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)