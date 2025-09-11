Milano 15:09
Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia del cemento tedesca, con una variazione percentuale del 3,45%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del big cementiero tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 212 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 205,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 218,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
