Francoforte: andamento sostenuto per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia del cemento tedesca
, con una variazione percentuale del 3,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del big cementiero tedesco
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 212 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 205,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 218,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)